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İstanbul Valiliği: Son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

#İstanbul Valiliği#Düzensiz Göçmen#Sınır Dışı
İstanbul Valiliği: Son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son bir hafta içinde güvenlik güçlerimizce ilimizde yakalanan 17.116 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi." denildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Son bir hafta içinde güvenlik güçlerimizce ilimizde yakalanan 17.116 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze teslim edildi.

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Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan, Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları kapsamında, işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin, İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır.

İstanbul'da bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
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#İstanbul Valiliği#Düzensiz Göçmen#Sınır Dışı

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