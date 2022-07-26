İstanbul Valiliği son bilançoyu açıkladı: 94 bin kaçak göçmen 

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde;

--İstanbul’da kaçak göçle mücadele çalışmaları kapsamında özellikle meydanlarda, parklarda, sahillerde, toplu ulaşım güzergâhlarında kimlik kontrolleri ve adrese dayalı denetimler aralıksız devam etmektedir. Uygulamalar esnasında kolluk birimleri tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edilmektedir. Geri gönderme merkezlerine alınan yabancılar, buradaki idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sınır dışı edilmekte ya da sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmektedir.

--26 Haziran 2022- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede yapılan denetim ve uygulamalarda 18.297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3.589’u doğrudan İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 12.817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. 2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar İstanbul’da 94.708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19.032 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir.

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--İşlem yapılan 66.524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Kaçak göçle mücadelemiz kararlı ve etkin şekilde sürdürülmektedir.