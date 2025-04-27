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İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Yarın öğle saatlerinde başlıyor, Salı gecesine kadar sürecek

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#İstanbul#Hava Durumu#Fırtına
İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Yarın öğle saatlerinde başlıyor, Salı gecesine kadar sürecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 14:03

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın Salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi.

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İstanbul Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 29.04.2025 (Salı) günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul Valiliği saat vererek uyardı: Yarın öğle saatlerinde başlıyor, Salı gecesine kadar sürecek

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin(Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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#İstanbul#Hava Durumu#Fırtına

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