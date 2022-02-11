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İstanbul Valiliği kötü haberi duyurdu! 4 işçi hayatını kaybetti

#İstanbul Valiliği#Güngören#Yangın

İstanbul Valiliği, Güngören'deki işyeri yangınında yabancı uyruklu 4 işçinin kendini kilitledikleri tuvalette dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiklerini tespit edildiğini açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 13.30 sıralarında Güngören ilçemizin Sanayi Mahallesi, Sinanpaşa Sokağında bulunan bir tekstil imalathanesinde yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal edilen itfaiye ekipleri, saat 13.40 itibarıyla yangına müdahale etmişlerdir. Saat 16.30 sıralarında itfaiye ekiplerince söndürülerek, soğutma çalışmalarına başlanan yangında, dumandan etkilenen 6 işçi hastaneye sevk edilmiştir. Ayakta tedavi edilen bir işçi, saat 18.30 sıralarında Merkez Karakolu'nda verdiği ifadesinde; bazı çalışanların bina içerisindeki bir tuvalete girerek, yangından korunmak için kendilerini kilitlediklerini gördüğünü beyan etmiştir. Bu bilgi doğrultusunda yeniden başlatılan arama çalışmalarında, yabancı uyruklu 4 işçinin kendilerini kilitledikleri tuvalette, dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri tespit edilmiştir.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup, işyeri sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Meydana gelen bu elim olaydan derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz."

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