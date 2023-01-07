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İstanbul Valiliği: Kağıthane'deki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

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#Kağıthane#Cinsel Taciz#Market
İstanbul Valiliği: Kağıthanedeki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 12:53

Kağıthane'de markette eğilerek kadının eteğinin altından cep telefonuyla görüntü çektiği tespit edilen Serdar E. tutuklandı. Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu öğrenildi.

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Kağıthane'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir erkeğin, reyonda ürünü inceleyen kadının arkasında eğilerek eteğinin altına uzattığı cep telefonuyla görüntü çektiği görülüyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli Serdar E. yakalandı. Serdar E.'nin Kağıthane'de komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "5 Ocak 2023 tarihinde Kâğıthane ilçemizdeki bir markette meydana gelen "Cinsel Taciz" olayının şüphelisi Serdar E., güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği: Kağıthanedeki cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

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#Kağıthane#Cinsel Taciz#Market

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