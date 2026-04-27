İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim metro istasyonu ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 12:08

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar bazı istasyonlar kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklada şu ifadelere yer verildi;

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." denildi.

ÇALIŞMA YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

İstanbul'da metro hattındaki onarım çalışması nedeniyle Nurtepe İstasyonu'nda İETT otobüslerine yönlendirilen yolcuların oluşturduğu yoğunluk, sokaklara taştı.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akışı kaynağındaki artış nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında, ulaşım Nurtepe-Mecidiyeköy arasında ücretsiz İETT seferleriyle sağlanıyor.
Bu kapsamda metro görevlileri Nurtepe İstasyonu'nda inen yolcuları otobüslere yönlendiriyor. Otobüslere binmek için sıra bekleyen yolcular metrelerce kuyruk oluşturdu. Bölgedeki yoğunluk, Sokullu, Osmanpaşa, Sedef ve Arı caddeleri ile bazı ara sokaklara kadar ulaştı.

Oluşan uzun kuyruk, bölgedeki araç trafiğini de aksattı.

Gözden KaçmasınGülistan Doku soruşturması | Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldıGülistan Doku soruşturması | Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrıldıHaberi görüntüle
