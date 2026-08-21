İstanbul Valiliği duyurdu: Bu yollar trafiğe kapatılacak

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İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce Fatih İlçesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında; düzenlenecek olan genel prova nedeniyle 23.08.2026 tarihi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi ile ilgili 30.08.2026 tarihinde kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

KAPANACAK YOLLAR (07.00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Her İki İstikamette Trafiğe Kapatılacak,

Adnan Menderes Bulvarı Üzeri (Vatan Caddesi) Yan Yollar Her İki İstikamette.

ALTERNATİF YOLLAR

Turgut Özal Millet Caddesi,

Fevzipaşa Caddesi,

Atatürk Bulvarı,

D 100 Karayolu,

O-3 Hal Yolu