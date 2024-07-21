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İstanbul Valiliği açıkladı! Aydos Ormanı'ndaki yangın kontrol altında

Güncelleme Tarihi:

#Aydos Ormanı#İstanbul#Pendik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 14:30

İstanbul Valiliği, Pendik Aydos Ormanı'ndan çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Valilik soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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Yangın, saat 14.00 sıralarında, Pendik Yenişehir Mahallesi, Semerkant Bulvarı'ndaki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, karadan ve havadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Valiliği açıkladı Aydos Ormanındaki yangın kontrol altında

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

21.07.2024 Pazar günü saat 14.00 sıralarında Pendik - Aydos Ormanında yangın çıkmıştır. Yangına, Orman Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekipleri ivedilikle müdahale etmiştir. Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle müdahale edilmiş olup, Ayrıca İtfaiye, Afad, emniyet ve diğer ilgili birimlerimiz de toplam 78 ekip, 159 personelle yangına müdahale etmiştir. Orman yangını kontrol altına alınarak, ekiplerin soğutma çalışması devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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İstanbul Valiliği açıkladı Aydos Ormanındaki yangın kontrol altında

Öte yandan, Aydos Ormanı’nda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği açıkladı Aydos Ormanındaki yangın kontrol altında

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#Aydos Ormanı#İstanbul#Pendik

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