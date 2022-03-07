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İstanbul Valiliği: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'ndaki yürüyüşe müsaade edilmeyecek

#İstanbul Valiliği#Beyoğlu#8 Mart Dünya Kadınlar Günü
İstanbul Valiliği: 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Beyoğlundaki yürüyüşe müsaade edilmeyecek

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle İstanbul’da 03 Mart 2022 tarihinden günümüze kadar 20 ilçemizde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında daha önceden ilan edilen yerlerde, kapalı ve açık yer toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant-pankart açma ve yürüyüş şeklinde 47 etkinlik düzenlenmiştir. Sosyal medya yoluyla yapılan bazı paylaşımlarda; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Taksim Meydanı ve çevresinde, çeşitli etkinlikler düzenleneceği yönünde çağrılar yapıldığı tespit edilmiştir. Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir.

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Bunun yanında İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır" denildi.

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#İstanbul Valiliği#Beyoğlu#8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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