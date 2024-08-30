İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenledi

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İstanbul Valiliği tarafından Şişli'de bir otelde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi. Programda Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve eşi Zennure Tokel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu girişte konukları karşıladı. Programda, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, diğer protokol üyeleri, sanatçılar ve davetliler hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Davut Gül, Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, gazi meclisin bütün üyelerini, kahraman ordu ve askerleri minnetle andı.

Tarihin en büyük donanmalarının 106 yıl önce vatana çıkarma yaptıklarını ve aziz toprakların dört bir yandan düşman işgaline uğradığını söyleyen Gül, "Cihan Harbi'nde yorgun düşen harap ve bitap durumdaki Türk milletini yeniden ayağa kaldıracak bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Bu kıvılcım 19 Mayıs 1919'da Samsun'da parladı. Memleketin dört bir yanında özgürlük ateşine dönüştü. Tarih sahnesi bir milletin küllerinden doğuşuna şahit oldu. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, hürriyet sevdasıyla, vatanını savunan milletimiz büyük zafere giden yolu açtı" diye konuştu.

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Vali Gül konuşmasının devamında, "Biz bu zaferi, varını yoğunu, her şeyini feda ederek cephelere koşanlara, iman varsa imkan vardır inancıyla memleketin her karış toprağına adını kanıyla, canıyla yazanlara borçluyuz. Malazgirt'ten Mohaç'a, Sakarya'dan Büyük Taarruz'a, şanlı tarihimizdeki büyük zaferlerin arkasında hep aynı ruh vardı. 15 Temmuz gecesi de ayakta olan bu ruh dünya döndükçe var olacaktır. Aziz milletimiz eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini ilelebet koruyacaktır" dedi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Vali Gül, büyük zaferin 102. yıl dönümünü kutladı.

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Programda daha sonra müzik dinletisi gerçekleştirildi.