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İstanbul Üniversitesi'nde eyleme polis müdahalesi

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#İstanbul Üniversitesi#Ekrem İmamoğlu#Polis Müdahalesi
İstanbul Üniversitesinde eyleme polis müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 16:48

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci izinsiz yürüyüş yaptı. Gruba polis ekipleri müdahale etti.

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İstanbul Üniversitesi'nin, dün aldığı diploma iptali kararının ardından, bu sabaha karşı 'CHP'de para sayma görüntüleri' ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 şüpheli hakkın gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Üniversitesi önünde bir araya gelen bazı öğrenciler izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Gruptakilere polis müdahale ederken, öğrenciler bir süre İstanbul Üniversitesi'nin ana kapısı önünde bekledi. 

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#İstanbul Üniversitesi#Ekrem İmamoğlu#Polis Müdahalesi

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