İstanbul Üniversitesi yatay geçiş sonuçları açıklandı! Kayıt tarihleri duyuruldu
İstanbul Üniversitesi yatay geçiş sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan duyuruda, öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş tarihleri ve kurum içi yatay geçiş tarihleri hakkında bilgiler verildi. İşte, İstanbul Üniversitesi yatay geçiş sonuçları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul Üniversitesi yatay geçiş sonuçları hakkında şu ifadelerde bulundu;
"2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz Programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunup, kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin online kesin kayıtları için https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinde yer alan "Kayıt Yaptırmak İstiyorum" butonu ile talepte bulunmaları gerekmektedir."
Kesin Kayıt Tarihleri:
Kurumlararası Yatay Geçiş : 13-17 Eylül 2021
Kurumiçi Yatay Geçiş : 13-17 Eylül 2021
Ek Madde 1 Yatay Geçiş : 13-17 Eylül 2021