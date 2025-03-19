İstanbul Üniversitesi açıkladı: İmamoğlu’nun diploması iptal edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı lisans diplomasının sahte olduğu ihbarları ve YÖK raporu tespitiyle “Resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatmıştı. İmamoğlu, 5 Mart’ta savcıya ifade vermişti.

YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

Savcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden diplomanın iptal edilmesi dahil gerekli işlemlerin yapılarak bilgilerin ivedi olarak gönderilmesini talep etmişti. Üniversite dün internet sitesinden İmamoğlu’nun diplomasının iptal edildiğini şöyle duyurdu: “Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın 17 Şubat 2025 tarihli “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın ‘Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine... Alınan karar ve bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve YÖK’e gönderilecektir.” Öte yandan İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olarak gösterilerek İstanbul Üniversitesi’ne geçişinin yapıldığının tespit edildiği, soruşturmanın örgütlü suçlar kapsamına alındığı iddia edildi.

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İMAMOĞLU: KARARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ

İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından ilk açıklamayı Kağıthane’de iftar sofrasına konuk olduğu Turhan Ailesi’nin evinden yaptı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında özetle şunları söyledi: “Bugün de çok enteresan bir olay yaşadık. Buraya gelirken televizyonlarda Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması 31 yıl sonra hukuksuz bir şekilde iptal ediliyor. Üniversitenin, diploma iptal etme yetkisi yok. Ama ateşten mal kaçırır gibi savcılığın aşırı baskıları, yazıları, baskılar, Ankara’dan aramalar. Çok enteresan. Açıkçası bugün diplomanın iptali falan umurumda değil. Artık bu ülkede herkesin, kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. (Fatma AKSU / İSTANBUL)

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MUHATABI EKREM DEĞİL MİLLETİMİZ

Kamu gücüyle ne yazık ki iktidarın birçok ortaya koyduğu engellerle meşru, adil bir zeminde olmayan seçimlerin bundan sonra da bu şekilde olamayacağını net olarak gördük. Milletçe bu gayrimeşru kararı elbette yargıya taşıyacağız, yargıda mücadelemizi vereceğiz. Ama yani öyle bir yapı var ki, adil kararların çıkacağına olan inancım yok. Bu kararın altına imza atan insanlar, toplasanız 50-100 kişi. En tepesindekinden ona yardımcı olan kişilerine varıncaya kadar, yargıdan üniversiteye 100 kişi. Ama 100 kişi bütün ülkedeki bu ülkenin namuslu, ahlaklı savcılarını da yargıçlarını da mesleklerini de yerle bir ettiler. Adalet duygumuzu da yerle bir ettiler. 23 Mart’ta da yüz binlerce insan, Cumhuriyet Halk Parti’nin üyeleri gidecek, oy verecek. Bu yapılanın muhatabı artık Ekrem değildir. Muhatabı milletimizdir. Kazandığınız, elde ettiğiniz ne varsa tehlike altında. Allah bu milleti korusun.”

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MUHALEFETTEN KARARA TEPKİ

- Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Adem Sözüer: “ 1) Yatay geçiş komisyonunu oluşturan İ.Ü İşletme Fakültesi’dir. 2) Yatay geçişe kararı veren İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’dur. 3) Diplomayı hazırlayan İşletme Fakültesi mezuniyet birimidir. 4)Diplomayı imzalayan İşletme Fakültesi dekanıdır ve rektördür. 5) Yetki ve usulde paralellik gereği bu işlemleri ancak yapanlar geri alabilir.”

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim’ kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum.” m İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: “Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir.” m DEVA Partisi Lideri Ali Babacan: “Hatalı karardan derhal dönülmesini umuyorum.” m Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu: “Türkiye’nin en köklü üniversitesinin 31 yıl önce verdiği diplomayı kendi kurumsal kimliğini yok sayarak iptal etmesinden hicap duyuyorum!” m Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “ Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!”

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TOPLUMUN VİCDANINDA MAHKUM KALACAK

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “İmamoğlu’nun üniversite diplomasının mevzuat bahane edilerek iptal edilmesi demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir. Bu kara lekeyi sürenler yüzlerce yıl toplumun vicdanında mahkum olarak kalacaktır. Kararın hukuki değil, siyasi bir karar olduğu gün gibi ortadadır.”