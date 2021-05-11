İstanbul Ümraniye'de korkunç plan! Randevulu cinayet kamerada

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday ve kameraman Güngör Yılmaz'ın özel haberine göre olay genç kadının sosyal medya hesabında tanıştığı Veysi Ç. ile sohbet etmesiyle başladı. Ancak bir süre sonra erkek kardeşleri mesajlaşmaları fark etti. Önce ablalarını tehdit ettiler, ardından cinayet planı yaptılar. Üç kardeş yaptıkları plana göre, Veysi Ç.’ye ablalarının cep telefonundan mesaj attılar. Ümraniye Dudullu Meydanı’nda buluşma ayarlardılar.

PUSUDA BEKLEYEN 3 KARDEŞ HAREKETE GEÇTİ, DARP ETMEYE BAŞLADILAR

17 Aralık 2020 günü belirtilen saatte genç kadın randevu yerine gitti, Veysi Ç’yi beklemeye başladı. Bir süre sonra Veysi Ç. buluşma yerine taksiyle geldi, ancak bir süre inmedi. yine taksiyle yolun karşısına geçti. Bu esnada pusuda bekleyen üç kardeş harekete geçti. Veysi Ç’nin olduğu taksinin etrafını sardı. Ardından genç adamı darp etmeye başladılar.

KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

Aldığı darbeler üzerine Veysi Ç. kaçmaya çalıştı, ancak bu kez bıçaklı dehşet başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine alan Veysi Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. bir süre sonra genç kadın da olay yerinden uzaklaştı. Veysi Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÜÇ ERKEK KARDEŞ VE ABLALARI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin önce kimlikleri ardından saklandığı adres belirlendi. Yapılan baskınla üç erkek kardeş ve ablaları gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan üç kardeş tutuklandı, ablaları ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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