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İstanbul Ümraniye'de dehşet! Dini nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü

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#Cinayet#Ümraniye#Silah
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 14:14

Ümraniye'de Suat Güney, dini nikahlı eşi kadın ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü.

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Olay, Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı. 

İstanbul Ümraniyede dehşet Dini nikahlı eşini ve 2 kızını öldürdü

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kurşundan hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı site ve polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.

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#Cinayet#Ümraniye#Silah

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