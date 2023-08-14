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İstanbul Tuzla’da geminin atık deposunda patlamada bir can kaybı

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#İSTANBUL#Tuzla#Gemi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 12:14

İstanbul Tuzla’da geminin atık deposunda meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti; 1 işçi yaralandı.

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Olay, 10.30 sıralarında Tuzla tersaneler bölgesinde meydana geldi. Tersanede çalışma yapmak üzere 2 işçi geminin atık deposuna girdi.

Çalışma esnasında geminin atık deposunda iddiaya göre, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevkedildi. Patlama meydana gelen noktada yapılan incelemede 1 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi.

Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Patlama meydana gelen gemide olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Tuzla’da geminin atık deposunda patlamada bir can kaybı

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#İSTANBUL#Tuzla#Gemi

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