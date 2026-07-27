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İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 'Gozne' isimli kuru yük gemisi kurtarıldı

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#İstanbul#Kuru Yük Gemisi #Kıyı Emniyeti
İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan Gozne isimli kuru yük gemisi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 15:52

Ordu'dan Çanakkale'ye seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri açıklarında arızalanan 130 metrelik "Gozne" kuru yük gemisi Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ünye'den Karabiga'ya seyreden 130 metre uzunluğundaki "Gozne" isimli kuru yük gemisinde, İstanbul Türkeli Feneri açıklarında makine arızası meydana geldiği belirtildi.

Geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde "Kurtarma-3" römorkörünce yedeklenerek çekildiği ifade edilen açıklamada, geminin Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

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#İstanbul#Kuru Yük Gemisi #Kıyı Emniyeti

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