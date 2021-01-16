İstanbul trafiğinden ilginç görüntüler! Kural tanımıyorlar...

Küçükçekmece'den Avcılar'a giden sürücülerin bir bölümü D-100 Karayolu'nda ilerlerken yan yolu boş görünce buraya girmek için kuralları hiçe sayarak geri giderken, yollarında giden diğer sürücülerin yaşamını da tehlikeye sokuyor.

Benzer görüntüler zaman zaman yan yolda da görülüyor. Buradaki sürücülerin de yine ters yönde ilerleyerek yollarında giden sürücülerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor.

Cep telefonları ile görüntülenen kural tanımazlıkta bazı arazi araçları veya cip sürücülerinin ters gitme yerine refüjü aşarak boş olan yola yöneldiği dikkat çekti.

BENZER GÖRÜNTÜLER AVRASYA TÜNELİ ÇIKIŞINDA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan, benzer görüntüler geçtiğimiz hafta Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışında da görülmüştü.

Bakırköy istikametindeki yoğunluktan kaçmak için Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışındaki transit yola geri giderek geçmeye çalışan sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı.

Geçtiğimiz hafta DHA tarafından yayınlanan haberin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önlemlerini artırmıştı.

Sapağın bulunduğu noktaya mobil bir EDS aracı yerleştirilmiş ve motorize polis ekipleri de bu noktada nöbet tutmuştu. Ayrıca sapağın bulunduğu noktaya dubalar yerleştirilerek giriş yolu uzatılmıştı.