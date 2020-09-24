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DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuk!

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İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuk!
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Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler gece saatlerinde D-100 Karayolu Pendik mevkiinde kaydedildi. Ankara yönünde hafriyat kamyonu taşıyan TIR, trafiktekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

İstanbul trafiğinde tehlikeli yolculuk

Üstgeçidin altından kıl payı geçen TIR, yoluna devam ederken, o anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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