İstanbul trafiğinde son durum

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca bu durum trafiğe de yansıdı. Her cuma sabahı yoğunluğun olduğu sabah saatlerinde kırmızı alarm verip kilitlenen İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü.



Normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu haritası yeşile büründü.



Trafiğin en çok yoğun olduğu bölgeler, köprüler, TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey kavşağı bomboş kaldı.





Zorunluluktan dolayı trafiğe çıkan vatandaşların ise akıcı bir şekilde seyir ettikleri görüldü. İstanbul’un önemli yollarında azalan trafik havadan görüntülendi.