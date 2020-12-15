İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra kent genelinde sağanak yağış sabahın ilk ışıklarında da devam etti. Sağanak yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşandı. E-5 karayolu Avcılar ve Topkapı istikametlerinde yoğunluk gözlendi. Zaman zaman çıkan rüzgarda bazı vatandaşların şemsiyelerini ters çevirirken, metrobüs durağında da yoğunluk oluştu.