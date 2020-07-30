MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
GeriGündem İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 18:35,Son Güncelleme:

İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da Arife Günü TEM Otoyolu'nda ve D-100 karayolu üzerinde bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenlerin yolculuğu Arife Günü de devam etti. TEM Otoyolu'nda ve D-100 Karayolu üzerinde İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar bazı noktalarda yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların, bayram için erkenden hareket etmesi nedeniyle daha önceki yıllara göre trafik yoğunluğu oldukça az yaşandı. İstanbul trafik yoğunluğunu gösteren haritaya göre yüzde 30'a kadar çıkan trafik yoğunluğu, daha sonra yüzde 18'e kadar düştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle