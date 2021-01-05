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Gülseli KENARLI-Ali AKSOYER-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntüler... Kazaya davetiye çıkarıyorlar!

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Bakırköy istikametindeki yoğunluktan kaçmak için Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışındaki transit yola geri giderek geçmeye çalışan sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor.

Hemen her akşam yaşanan olay sırasında o kadar çok sürücü bu yola başvuruyor ki karayolunda geri giden araç konvoyları bile oluşuyor. Avrasya Tüneli çıkış yolu, sahil yolunun tam ortasından Samatya'ya kadar transit yol olarak kullanılıyor.

Akşam iş çıkışının en yoğun olan saatlerinde bile bu yolda trafik yoğunluğu olmazken, Bakırköy istikametindeki sahil yolunda özellikle Kennedy Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor. Akşam trafiğinde sürücüler yoğun olan sahil yolundan geri gelerek, tünelin Kumkapı mevkiindeki bağlantı yoluna giriyor.

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntüler... Kazaya davetiye çıkarıyorlar

Yenikapı istikametine sahil yoluna bir bağlantı bulunuyor. Bu sapaktan içeri giriyor ve açık olan Avrasya Tüneli yolundan devam ediyor.

İstanbul trafiğinde akılalmaz görüntüler... Kazaya davetiye çıkarıyorlar

Araçların geri geri gelmesi nedeniyle Kennedy Caddesi üzerinde bu noktada yoğunluk oluşurken, açık trafik nedeniyle Avrasya Tüneli yolunda hızlı seyreden araçları da tehlike atıyorlar. Trafiği atlatmak isteyen sürücüler bu sayede trafiği Samatya mevkiine kadar atlatıyor.

Bazı sürücülerin geri geri gelmek yerine ters yöne döndüğü de görülüyor.

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