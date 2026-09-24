İstanbul trafiği ömürden çalıyor

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İstanbul Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından ‘Türkiye Trafik Durum Raporu’ hazırlandı. Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri 3 bin kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya'da trafik polisleri, sürücüler, sürücü kursu temsilcileri, zabıta görevlileri ve motokuryeler gibi farklı kesimlerle odak grup görüşmeleri yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 61.8'i araç kullandığını, yüzde 43.8'i ise araç sahibi olduğunu belirtti.

12 GÜN TRAFİKTE KAYBEDİLİYOR

Raporda, Türkiye’nin trafik sorunu ekonomik kayıptan sürücü davranışlarına, kazalardan trafik kültürüne kadar çok boyutlu olarak ele alındı. Raporda yer verilen güncel hesaplamalara göre İstanbul’daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı değerlendiriliyor. Bu maliyetin yalnızca yakıt tüketiminden değil; trafikte kaybedilen zaman, işgücü ve verimlilik kaybı ile diğer ekonomik etkilerden oluştuğu aktarılıyor. İstanbul’da trafik kaynaklı ekstra yakıt tüketiminin maliyetinin de yaklaşık 760 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

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Raporda aktarılan verilere göre İstanbul’daki trafik yoğunluğu kişi başına yılda 288 saate varan zaman kaybına yol açıyor. Bu süre yaklaşık 12 tam güne karşılık geliyor. Raporda ayrıca INRIX 2025 verilerine dayanılarak, İstanbul’da bir sürücünün yalnızca trafik tıkanıklığı nedeniyle yılda ortalama 105 saat kaybettiği bilgisine yer verildi.

Raporda Türkiye’deki araç sayısındaki hızlı artışa da dikkat çekildi. 2015 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısının yaklaşık 20 milyon olduğu, 2025 Ekim ayı sonu itibarıyla bu sayının 33 milyon 193 bin 636’ya ulaştığı aktarıldı.

‘TOPLU TAŞIMANIN GELİŞMESİ ŞART’

Raporu hazırlayan ekipte yer alan Ulaşım Uzmanı Dr. Fatih Gündoğan sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Dr. Gündoğan, toplu taşımanın yetersizliği, artan araç sahipliği ve düzensiz parklanmanın trafik sorununu etkilediğini söyledi.

Trafik kazalarının ve diğer olayların trafiği sıkıştırdığını belirten Dr. Gündoğan, “Mesela park yapılması mümkün dahi olmayan, park edilmemesi gereken yerlerde insanlar park edebiliyorsa bunun öncelikle çözülmesi gerekiyor. Trafik sorununun çözülmesi için toplu taşımanın gelişmesi şart. Bu birinci şeyimiz. Toplu taşımaya aktarabildiğimiz kadar yolcuyu aktarıyor olmamız lazım. Toplu taşıma sistemi birinci önceliğimiz” ifadelerini kullandı.