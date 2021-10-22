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İstanbul Tiyatro Festivali ne zaman? İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı

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İstanbul Tiyatro Festivali ne zaman İşte İstanbul Tiyatro Festivali programı

25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, kasım ayına kadar devam edecek. İşte İstanbul Tiyatro Festivali programının detayları...

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25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. 20 Kasım’a kadar sürecek festivalin ilk haftasında, fiziki ve çevrimiçi oyunların yanı sıra ücretsiz etkinlikler de ziyaretçiler ile buluşacak. 

25. İstanbul Tiyatro Festivali programı

Yurt dışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 13 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.

25. İstanbul Tiyatro Festivali bu sene hem sahnelerde hem çevrimiçinde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim'de perdelerini açıyor. "Bu Zamanda Tiyatro" sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, "kulak tiyatrosu"ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak. Festivale konuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak koronavirüs önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

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