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Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul TEM Otoyolu'nda TIR yangını

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Son dakika haberi: İstanbul TEM Otoyolu'nda TIR yangını
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İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden vinç taşıyan TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Yanan TIR nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde Fatih Şahin yönetimindeki 34 GLU 55 plakalı vinç taşıyan TIR'ın motor kısmında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Son dakika haberi: İstanbul TEM Otoyolunda TIR yangını

Durumu fark eden TIR şoförü aracı emniyet şeridine çekti.  Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından TIR'da hasar meydana geldi. Yanan TIR nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Son dakika haberi: İstanbul TEM Otoyolunda TIR yangını


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