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İstanbul TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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#İstanbul Kaza#Tem Otoyolu#Trafik Kazası
İstanbul TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 05:53

İstanbul TEM Otoyolu’nda minibüse çarptıktan sonra bariyerlere saplanarak ters dönen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi de yaralandı.

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TEM Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı yol ayrımında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki 34 NLZ 394 plakalı minibüse çarptıktan sonra, bariyerlere saplanıp ters döndü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü, bariyerlerle ters dönen otomobilin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüste bulunan ve hafif yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda yaklaşık iki saat araç yoğunluğu oluştu.

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#İstanbul Kaza#Tem Otoyolu#Trafik Kazası

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