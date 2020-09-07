MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTEM'de dehşete düşüren anlar! Akıl alır gibi değil...
GeriGündem TEM'de dehşete düşüren anlar! Akıl alır gibi değil...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

TEM'de dehşete düşüren anlar! Akıl alır gibi değil...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda kullandığı otomobille son sürat geri geri giden otomobilin sürücüsü hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay önceki gün TEM Otoyolu Ahmediye mevkiinde yaşandı. Normalde Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü daha sonra otomobilini geri geri sürmeye başladı. Sürücü üstüne gelen diğer araçlara aldırış etmeden süratle geri geri ilerlemeye devam etti. Daha sonra yol ortasında manevra yapan otomobilin sürücüsü yine ters yönde ilerlemeye devam etti. Trafik kurallarını hiçe sayıp hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Tehlike dolu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle