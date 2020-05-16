MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul- Tekirdağ yolunda yasak öncesi uzun araç kuyrukları oluştu
GeriGündem İstanbul- Tekirdağ yolunda yasak öncesi uzun araç kuyrukları oluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 00:14,Son Güncelleme:

İstanbul- Tekirdağ yolunda yasak öncesi uzun araç kuyrukları oluştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İSTANBUL'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala çok sayıda kişi Tekirdağ'da bulanan yazlıklarına gelmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 kente bu gece yarısından itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ yönüne yoğun trafik oluştu. Tekirdağ’da bulunan yazlıklarına gelmek isteyen çok sayıda vatandaşa Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi uygulama noktasında polis ve jandarma tarafından seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. İzin belgesi bulunmayanlar geri çevrilirken, olanların geçişlerine izin verildi.

Kontrol noktasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de Tekirdağ’a izin belgesi bulunmayanların tarla yollarından geçişlerin önlemek için bölgelerde gece de devriye görevi yürüttü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle