İstanbul teftişi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Dudullu-Bostancı Metro hattının test sürüşüne katıldı. Kılıçdaroğlu daha sonra Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirdikten sonra Anadolu Hisarı’nda İBB Miras ekiplerinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

‘İSTANBUL’UN BAŞARISI’

Anadolu Hisarı Kalesi’nin önünde bulunan Anadolu Hisarı Namazgâhı’nı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, gazetecilere şu açıklamalarda bulundu: “Bütün engellemelere rağmen Belediye Başkanımız engelleri aşıp İstanbullulara hizmet vermeye devam ediyor. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin bireysel başarısı değil başarı İstanbul’un başarısı. Hizmet İstanbul’a, İstanbullulara veriliyor. Ben de bu bahar günü buna tanık oldum.”

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Kılıçdaroğlu yanındaki heyetle birlikte Kandilli İskelesi’nden İBB İştiraki Şehir Hatları’na ait Deniz Taksi’ye bindi. Boğaz turu Beşiktaş’ta tamamlandı.

TEK ADAYLA GİDİLİR İLK TURDA BİTER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam Youtube’da Karar TV kanalının yayınına katıldı. “Millet İttifakı tek adayla mı seçime gidecek çok adayla mı?” sorusunu Kılıçdaroğlu, “Bu konuşulmadı. Benim şahsi kanaatim tek adayla gidilir, birinci turda kazanılır, mesele de biter” diye yanıtladı. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adaylığına en yakın isim misiniz?” sorusuna ise “Ona 6 lider karar vereceğiz” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

YENİ STRATEJİ BELİRLEMEMİZ LAZIM

“Biz Millet İttifakını oluşturan partilerin genel başkanları olarak son derece güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Şimdi çıkan kanuna göre bizim yeniden bir strateji belirlememiz lazım. Madem ki ortaklaştık, o zaman biz en çok milletvekilini nasıl çıkarabiliriz? Çünkü parlamentoda çoğunluğu sağlamamız lazım. Değişik seçenekler var, o ayrı ayrı değerlendiriliyor.”