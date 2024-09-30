İstanbul tarih sanat ve sporun başkenti olacak

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İstanbul Zeytinburnu’nda Basketbol Gelişim Merkezi’nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bugün sizlerle muhteşem bir spor tesisinin açılışı vesilesiyle bir aradayız. İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeytinburnu’nda yükselen Basketbol Gelişim Merkezi, sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul’un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi, dünya genelinde öne çıkan şehirler, kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Gelişmiş birçok ülke, spor merkezlerine, şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak bakmıştır. Barcelona’dan Tokyo’ya, Los Angeles’tan Londra’ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah bugünden sonra İstanbul’da bu şehirler arasında yerini alacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul’umuz hem tarih, kültür ve sanatın, hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır.

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ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU SİLİNMEZ İZLER BIRAKTI

Bu modern merkezin de hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Burada kazanılacak zaferlerin, uluslararası platformlarda İstanbul’u ve Türkiye’yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum. Abdi İpekçi Spor Salonu ev sahipliği yaptığı nice unutulmaz müsabakayla Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktı. Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye’ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz.”

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AÇILIŞINI KUPAYLA YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta, "Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin tüm Türk basketboluna hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizden bu imkânı en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyorum. Merkezimizin açılışını 37’nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’yla yapıyoruz. Birazdan kupa maçına çıkacak Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes takımlarımıza şimdiden başarılar temenni ediyorum" dedi.

GENÇ YETENEKLER İÇİN BASKETBOL LİSESİ VAR

Erdoğan, “Biz burada sadece modern bir spor kompleksi değil, aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Burada sporcularımız oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacaktır. Basketbol Gelişim Merkezimiz, hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacaktır” diyerek merkezle ilgili şu bilgileri verdi:

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- “Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu, 1000 kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ile gerçekten göz dolduruyor.

- Ayrıca merkezimizde 417 adet otomobil ve 25 beş adet otobüs kapasitesine sahip otopark alanı bulunuyor.

- Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezleri ve fitness salonuyla bu tesis bir spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Türkiye Basketbol Federasyonumuz da inşallah burada hizmet verecektir.

- Basketbol Gelişim Merkezi’nin bir diğer özelliği de 8 derslikli toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı bir eğitime tabi tutacağız. Böylece gerçek bir basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacağız.

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- Aynı şekilde basketbol kütüphanesi, basketbol müzesiyle gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz.

- Merkezin inşasında sıfır atık vizyonuna ve çevre dostu olmasına da özen gösterdik.

- 15 bin metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 150 bin metrekare büyüklüğe sahip Basketbol Gelişim Merkezi, her bakımdan İstanbul’umuza yakışan, İstanbul’un marka değerini arttıran bir eser oldu.”