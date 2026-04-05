İstanbul süreci yine masada mı... Erdoğan’dan Putin ve Zelenski ile kritik temas

ARABULUCULUK ROLÜ

Görüşmede özellikle “İstanbul Süreci” çerçevesinde ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ile kalıcı çözüm arayışların masaya yatırıldığı bildirildi. Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere Türkiye’nin desteğinin süreceğini, bölgemizin daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine büyük önem atfettiğimizi ve enerji arz güvenliğinin mühim olduğunu söyledi. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile karşılıklı ticaret hacmini artırmakta kararlı olduğunu, Ukrayna’nın Körfez ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

SOMUT İLERLEME SAĞLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gün arayla Rus lider Putin ve Ukrayna Lideri Zelenski ile teması Ankara’nın, 4 yılı geride bırakan savaşın sona erdirilmesi için tarafları yeniden müzakere masasına çekme çabalarını sürdürmesi olarak değerlendiriliyor. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaşı durdurmaya yönelik en somut ilerleme, İstanbul’da yürütülen doğrudan müzakerelerde kaydedilmişti. Ateşkes umudu, karşılıklı saldırıların sürmesinin ardından sekteye uğramıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe’de Hamas heyetini kabul etti. Görüşmede Gazze’deki son durum ele alındı.

ANKARA ÇABALARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, savaşın başından bu yana hem Kiev hem Moskova ile temaslarını sürdürerek ateşkes ve kalıcı barış için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Zelenski ile yüz yüze görüşmesi hem de Putin ile kurduğu temas İstanbul Süreci’nin yeniden canlandırılmasına yönelik çabaların sürdüğüne işaret ediyor.

RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini belirtti. Görüşmede, NATO’nun 77’nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi’nde, İttifak’ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğini vurguladı.

TÜRKEŞ’İ ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i 29’uncu vefat yıldönümünde yâd etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ve Türk milletine duyduğu sarsılmaz bağlılıkla gönüllerde müstesna bir yer edinen Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebediyete irtihalinin 29’uncu yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum. Merhum Türkeş, fikirleri ve mücadelesiyle kadirşinas milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.