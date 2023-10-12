İstanbul Sultangazi'de silahlı kavga: Peş peşe ateş etti

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Olay, gece 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir apartmandan çıkan grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grupta bulunan iki kişi, kavgaya tutuştu. Tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları, diğerleri ayırmaya çalıştı. Kısa bir süre sonra taraflardan biri belindeki silahı çıkararak rastgele art arda ateş etmeye başladı. Açılan ateşte şans eseri, kurşunlar kimseye isabet etmedi.

İLK OLARAK BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ



Yaşanan olaya ilk olarak çevrede bulunan çarşı ve mahalle bekçileri müdahale etti. Kavgayı sonlandıran bekçiler, tarafları gözaltına aldı, olayda kullanılan silaha ise el koydu. Gözaltına alınan kişiler, olay yerine gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Kavga anları amatör kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.