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Emin YEŞİL-İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 14.08.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı!

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İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı!

İstanbul Sultangazi'de ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yangına bir helikopter de su dökerek müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Sultangazi'de ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Yangına bir helikopter de su dökerek müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazide ormanlık alanda yangın çıktı

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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