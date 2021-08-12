İstanbul Sultangazi'de kaçak göçmen operasyonu! Çarşaf sarkıtıp yangın merdiveninden atladılar...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik ortaklaşa düzenledikleri denetimler sıklaştırıldı. İlçenin 15 mahallesinde eş zamanlı olarak ev ve iş yerleri denetlendi. Denetimler kapsamında yurda kaçak yollardan giriş yapan ve kalış izni bulunmayan 500 göçmen yakalandı. 500 göçmenin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.

ÖNCEDEN BELİRLENEN ADRESLERE BASKIN

Gece yapılan operasyon kapsamında ise önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Saat 03.00'da gerçekleşen baskın sırasında birinci kattaki pencereden bağladığı çarşafı aşağı sarkıtarak kaçmaya çalışan iki kişi, kısa bir süre sonra ekipler tarafından yakalandı.

Operasyonlar sırasında çalıştıkları iş yerinin yangın merdiveninden atlayarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler de kameraya yansıdı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara