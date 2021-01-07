İstanbul Sultanbeyli'de sabaha karşı korkunç olay! Her şey 15 yaşındaki çocuğun gözleri önünde oldu...
İstanbul Sultanbeyli'de eşini, 15 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren kişi aynı bıçakla intihara kalkıştı. 15 yaşındaki çocuk evden kaçarak canını kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta 3 katlı bir evin en üst katında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; soyadı henüz öğrenilemeyen Adnan adlı koca, Hatice adlı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAÇARAK KURTULDU
Babasının annesini bıçakladığını gören çiftin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hatice adlı kadın hayatını kaybettiği belirlenirken koca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.
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