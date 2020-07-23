İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız

Akşener, İsanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik tartışmaları değerlendirirken şöyle konuştu: “İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı Türkiye ve iktidar partisi. Sayın Erdoğan’ın kızı da dernek yönetim kurulu üyeliği nedeniyle bu yapının içinde. Ne oldu, ne değişti? Şiddet gören, ayrımcılığa uğrayan kadınların erkeklerle eşit imkânlara sahip olmasını öngören sözleşme, daha önce hiç uygulanmadı. Benim gözlemim; Sayın Erdoğan’ın kutuplaştırma siyaseti, özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra çöktü. Öyle olduğu için de Sayın Erdoğan’ın tekrar seçilmesi için bazı adımlar atması gerekiyor. Kutuplaştırma üzerinden giden bir oy alma stratejisi olduğu için... İYİ Parti olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin yanında olduğumuzu çok net ortaya koyduk.”