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Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız
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Korumasında koronavirüs teşhis edilmesinin ardından Ankara’da karantinaya alınan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kadın gazetecilerle Zoom programı üzerinden görüştü.

Akşener, İsanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik tartışmaları değerlendirirken şöyle konuştu: “İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı Türkiye ve iktidar partisi. Sayın Erdoğan’ın kızı da dernek yönetim kurulu üyeliği nedeniyle bu yapının içinde. Ne oldu, ne değişti? Şiddet gören, ayrımcılığa uğrayan kadınların erkeklerle eşit imkânlara sahip olmasını öngören sözleşme, daha önce hiç uygulanmadı. Benim gözlemim; Sayın Erdoğan’ın kutuplaştırma siyaseti, özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra çöktü. Öyle olduğu için de Sayın Erdoğan’ın tekrar seçilmesi için bazı adımlar atması gerekiyor. Kutuplaştırma üzerinden giden bir oy alma stratejisi olduğu için... İYİ Parti olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin yanında olduğumuzu çok net ortaya koyduk.”

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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