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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.04.2021 - 05:04 | Son Güncelleme:

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

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İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından 1 Temmuz 2021'de sona ereceğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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