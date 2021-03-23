İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da dava

Ankara Barosu, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği ve eski YARSAV Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu tarafından ayrı ayrı “kararın yokluğunun tespiti”, “iptali ve yürütmesinin durdurulması” için davalar açıldı.

DANIŞTAY’IN ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER

Ankara Barosu’nca fesih kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için açılan dava dilekçesinde, “Cumhurbaşkanı kararının, fonksiyon gaspı nedeniyle yok hükmünde olduğu ve Anayasa’nın 104. maddesine aykırı olduğu” iddia edildi. Dilekçede, dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin ilgili kısımlarının Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla AYM’ye başvurulması da talep edildi.

Avukat Eminağaoğlu da Hürriyet’e, davanın Cumhurbaşkanlığı aleyhine ve bir kadın müvekkili adına açıldığını vurguladı. Eminağaoğlu dilekçesinde “Onaylanan sözleşmeyi uygun bulma yasası, bir onay işlemi, tek imzalı bir işlem ile geçersiz kılınamaz. Böyle bir durum için önce TBMM’nin işlemi sonra Cumhurbaşkanı işlemi gerekmektedir ki, olayımızda böyle hareket edilmemiştir. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili konular, ancak ve ancak yasalar veya uluslararası sözleşmelere konu olabilir” dedi. Davalar, Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek. Danıştay’ın önünde olası karar seçenekleri var. Kararın olası iptali halinde, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararı Danıştay tarafından kaldırılmış olacak. Davanın usulden ya da esastan olası reddi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaşkanı’na tanınan bu yetkinin Danıştay’dan vize alması anlamına gelecek.

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