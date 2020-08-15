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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İstanbul Sözleşmesi’ne alternatifli çalışma

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
İstanbul Sözleşmesi’ne alternatifli çalışma
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili “Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor” sözlerinin ardından gözler yeni düzenlemenin nasıl olacağına çevrildi.

Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları sözleşmeyle ilgili alternatifli çalışmalar yaptı.

O MADDEYE ŞERH KONULABİLİR

İstanbul Sözleşmesi’nde tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4’üncü maddede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh konulması gündemde. AK Parti kurmayları, “Böyle bir hazırlık da var. Kadına şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içinde, mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat kamuoyunda tartışılan maddelerle ilgili şerh gündeme gelebilir” dedi. Çalışmada hangi maddeye neden karşı çıkıldığı da anlatılacak.

ÇIKILIRSA YA YASA YA YENİ SÖZLEŞME

Bakanlıklar ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması durumunda nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili de 2 ayrı yol haritası belirledi. Hazırlanan çalışmalar salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı MYK toplantısında değerlendirilecek. Erdoğan’ın talimatına göre son şekli verilecek çalışma ilgili çevrelerde görüşe açılacak.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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