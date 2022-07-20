İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye Danıştay vizesi

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Bu kararla, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi yanında Cumhurbaşkanı’na “Devletin başı” sıfatıyla ve yeni Hükümet sistemine göre “Yürütme yetkisi” kapsamında tanınan uluslararası antlaşmaları fesih yetkisi Danıştay vizesi aldı.

Çekilme kararı Danıştay’ca yetki, şekil ve usulde paralellik ilkeleri açısından hukuka uygun bulunduğu için İstanbul Sözleşmesi hükümleri uygulanmayacak. Bu kararı, taraflar tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz edebilecek. Sözleşmeden çekilme kararına ilişkin yaklaşık 200 dava açılmıştı. Danıştay kararında, “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması amacıyla iç hukukumuzda birçok düzenleme bulunuyor” görüşü vurgulandı.

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CHP LİDERİ: 24 SAATTE TEKRAR YÜRÜRLÜKTE OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay 10’uncu Dairesi’nin kararıyla ilgili, “Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah’ın izniyle olacağız, halkın takdiriyle... İlk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız” dedi.

AKŞENER: KADINA ŞİDDETTE İZİNİZ OLACAK

Â İYİ Parti Lideri Meral Akşener de sosyal medya hesabından, “Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra kadınlara yönelik şiddette, o imzayı atan parmakların izi olacak” paylaşımı yaptı. (ANKARA)