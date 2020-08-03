İstanbul Sözleşmesi yüzde yüz yerli

CANAN Kalsın bir önceki dönem yaptığı KEFEK başkanlığı sırasında önemli konularda çalışmalar yürüttü. Yürütülen çalışmalardan biri de, son günlerde itirazların yükseldiği İstanbul Sözleşmesi’ne yönelikti. Bir çok kadın derneğiyle toplantılar yapan Canan Kalsın, çalışmaları ve sonuçlarını Hürriyet’e şöyle anlattı:

AKLA ZİYAN BİR DÜŞÜNCE

“Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diye yüksek sesle bağıranlar, öldürülen kadınlar, çocuklar için ne yapmayı düşünüyor? Şiddet bütün dünyayı saran ve sarsan bir hastalığa dönüşmüşken ‘aileye polis gelirse o aile artık aile olur mu?’ diyenler, kol kırılır yen içinde kalır diye mi düşünüyor? 28 Şubat döneminde sınıflarından çıkarılan, okuması engellenen, mesleğini yıllarca yapamayan gözü yaşlı kadınların sorunlarını çözen iktidara, sözleşmenin bahane edilerek saldırı kiti haline dönüştürülmesini nasıl izah edeceğiz?

ÖLMEDEN KORUNMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ

İstanbul Sözleşmesi ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndan önceki kanun, fail fiili işleyene kadar önleyici ve koruyucu bir tedbir içermiyordu. Yararlanmak için yaralanmanız, zarar görmeniz ya da ne yazık ki ölmeniz gerekiyordu. Bu sözleşme yüzde 100 Türk bir sözleşmedir. Amacı kuvvetliye karşı kuvvetsizi korumaktır.”