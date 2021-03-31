İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a dava açtı

Akşener avukatı aracılığıyla sunduğu dava dilekçesinde, özellikle kadınların menfaatlerinin ihlal edildiği, bu nedenle her bir Türk kadınının söz konusu davada taraf sıfatına haiz olduğunu savundu. Dilekçede kadınların temel haklarının korunmasını güvence altına alan İstanbul Sözleşmesi’nin idare tarafından feshedilmesinin, kamu yararı amacını taşımadığı da öne sürüldü. Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinde yer alan “bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ibaresinin iptali için Danıştay’ın da Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını talep etti.

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