İstanbul Sözleşmesi Danıştay’da

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını Danıştay’a taşıdı. CHP’li kadınlar adına Danıştay’a verilen iptal başvurusunun ardından Genel Merkez’de toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

TEPKİ ONLARIN HAKLARI

“Kadınlar bugün Cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Türkiye’nin bütün coğrafyasında. Çünkü 600 milletvekilinin verdiği hak bir kişi tarafından ellerinden alınmak isteniyor. Onların verdiği mücadele önemlidir, değerlidir, bir hak mücadelesidir. O mücadeleye insan olan herkesin destek vermesi lazım. Bizde bu desteği veriyoruz. CHP’li kadınlar 81 ilde bu çabayı gösteriyor. Bütün kadınlar, kendilerine parlamentonun verdiği hakkın bir kişi tarafından elinden alınıyorsa, ona tepki gösteriyor. Dolayısıyla o tepki de onların hakları. Ben de onlara yürekten her türlü desteği vermeye özen gösteriyorum. Arkadaşlarımla birlikte bu mücadele bir hak mücadelesi ve bu mücadeleye destek vermek de hepimizin insan olarak görevi.”

Açıklamada konuşan Nazlıaka da “Bu karar yok hükmündedir. Tanımadığımız fesih açıklamasının üzerinden 12 saat geçmeden 6 kız kardeşimiz yaşamdan koparıldı. Bu yüzden ‘İstanbul Sözleşmesi, kadınların can simididir’ demeye devam edeceğiz. Kanun ile katıldığımız biz sözleşmeden idari bir kararla çıkamayız. Biz CHP Kadın Kolları olarak Danıştay’a açtığımız dava ile hukuk devletinin işlerliğinin kanıtlanmasını bekliyor, kararın ivedilikle iptal edilmesini talep ediyoruz” dedi.

ÖZTRAK: AKLINIZDAN GEÇİRMEYİN



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Öztrak özetle şunları söyledi:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: “Böyle bir sözleşmeden tek bir imzayla çıkmak en çok kimi cesaretlendirir? Elbette kadın ve çocuk katillerini. Bundan sonra her kadın cinayetinden Erdoğan’ı sorumlu tutacağız.

MONTRÖ TARTIŞMASI: Meclis Başkanı’na göre, teknik olarak Erdoğan’ın imzasıyla Montrö’den çekilmek mümkünmüş. Gerçi Meclis Başkanı bugün sözlerini tevil etmeye çalıştı. Ama testi bir kere çatladı. Montrö’yü, Lozan’ı tartışmaya açmak, Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açmaktır. Bunu aklınızdan dahi geçirmeyin.

ESKİ AK PARTİ’Lİ BÜRO ÇALIŞANI: Bu ülkede milyonlarca gencimiz işsiz, AK Parti’nin büro çalışanının burnu ultra lüks arabalarda pudra şekeriyle dolar. 2014’te Kastamonu Belediyesi’ne kaynakçı kadrosundan giren bu şahıs, yedi yılda bu zenginliğe nasıl erişti?

ATATÜRK BÜSTLERİNE SALDIRI: Tekirdağ’da, okullardaki Atatürk büstlerine organize saldırılar yapıldı. Biz CHP olarak bu hain saldırıları lanetliyoruz.

Alınan bilgiye göre toplantıda ekonomi ve siyasetteki gelişmeler değerlendirilirken, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Sonbahar ya da kışa doğru erken seçim bekliyorum, olacak gibi. Erken seçime hazırlanın” dediği öğrenildi.

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