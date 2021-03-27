İstanbul Sözleşmesi adımı tamamıyla yasal

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline sadece Meclis’in verebileceği yönündeki eleştirilere, “Meclis’in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor” diye yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

MUHALEFET BU İŞLERİ BİLMİYOR

(İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme) “Meclis’in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığı’nın attığı adım tamamıyla yasaldır ve attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Yani bir defa, uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir? Bunları konuşmak sadece havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Biz bu kararımızı aldık. 3 ay içerisinde de, zaten bunu özellikle konsey de söylüyor. 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar da açıklayacaktır. Ve bizler de buradan çıkmış olacağız. Olay bu kadar basittir. Yani bu bizimle alakalı değil. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Buna kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Ve çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik. Ve bu iş de böylece bitmiştir.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI’NA AŞILARI HATIRLATTIM

(Aşılama haziranda tamamlanacak mı?) “Bu süreç ne getirir ne götürür; onu da tabii tam göremiyoruz, tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs-haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ve Çin’den aldığımız aşıların dışında, dün de Çin Dışişleri Bakanıyla bunları etraflıca görüştüm. 50 milyon doz, şubat sonu itibarıyla bize ulaşacaktı. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki, ‘Bu 50 milyon doz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi’. ‘Ben’ dedi, ‘bunu çok daha yakından takip edeceğim’. ‘Bunu sayın başkanla da görüşeceğim’ dedi. Dedim, ‘Bu yetmez. 100 milyonluk anlaşmamız var. Bu da nisan sonu itibariyleydi.’ ‘Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim’ diye cevap verdi.

Bu arada da biliyoruz evvelsi gün 1 milyon 400 bin Almanya’dan Biontech aşısı da elimize ulaştı, geldi. Tamamı 10 milyon itibariyle elimize ulaşacak. Ama bu arada Rusya ile de olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya’dan da yine aynı şekilde aşı geldiği zaman bu bizi rahatlatacak.”

ORDUMUZUN HUZURU İÇİN

(Askeri okullar yönetmeliğindeki değişiklik): Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. Şimdi irticai faaliyet farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir. Bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veyahut da ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesile ile atılmış bir adımdır. Alınmış bir karardır. (Limasol’da camiye düzenlenen saldırı) Maalesef Güney Kıbrıslı Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. Ve Avrupa Birliği’ndeki bu zirve döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir. Konuyla ilgili de zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli girişimlerde bulunmuş vaziyette.”

ERDOĞAN LİBYA HEYETİNİ KABUL ETTİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Muhammed Yunus El Menfi ve Konsey üyesi Sayın Abdullah Hüseyin El Lafi’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. İşbirliğinin daha da geliştirilmesi adına atılacak adımların ele alındığı görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu.

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