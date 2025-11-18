×
İstanbul Şile'de 21 mahalleye 'şap' karantinası

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 15:27

İstanbul'da Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

