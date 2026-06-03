İstanbul sıfır atık başkenti oluyor

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Atatürk Havalimanı’nda yapılacak festivalin tanıtım toplantısı dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın katılımıyla gerçekleşti. 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek festivalde yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zekâ uygulamaları, geri dönüşüm atölyeleri, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve elektronik atıklardan kritik maden geri kazanımı gibi birçok uygulama ziyaretçilere tanıtılacak.

ATÖLYELER ve KONSERLER

“Geleneğin Mirası, Geleceğin Teknolojisi” temasıyla gerçekleştirilecek festivalde çevre, enerji verimliliği, teknoloji, kültür ve sanat bir araya gelecek. Dört gün sürecek etkinliklerde konserler, atölyeler, sergiler, sıfır atık mutfağı, çocuk etkinlikleri ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları ziyaretçilerle buluşacak. Dört gün boyunca gerçekleştirilecek konser programında Türkiye’nin sevilen sanatçıları sahne alacak. Rafet El Roman, Sinan Akçıl, Emre Aydın, Poizi, Sefo, Buray ve Ceza festival ziyaretçileriyle buluşurken, müzik aracılığıyla çevre farkındalığının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacak.

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İSRAFSIZ TARİFLER

Festivalde kurulacak Sıfır Atık Mutfak alanında ise ünlü şefler sürdürülebilir gastronomi uygulamalarını ziyaretçilerle paylaşacak. İsrafsız tarifler, kompost uygulamaları, atıksız üretim yöntemleriyle çevre dostu mutfak kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenirken, kullanılacak geri dönüştürülebilir ve kompostlanabilir malzemeler organizasyonun çevreci yaklaşımını sahaya yansıtacak.

BAKAN BAYRAKTAR: DÜNYADA İLK OLACAK

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını açıklayarak, “Bu durum sertifikalarla doğrulanacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak” dedi.

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Fatma Aksu - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

ÖRNEK BİR FESTİVAL

İstanbul Valisi Davut Gül, “Amacımız İstanbul’u sıfır atığın başkenti yapmak. Gençlerimizin ve ailelerimizin unutamayacağı bir hafta yaşayacağına inanıyoruz. Burada ailelerin birlikte vakit geçirebileceği örnek bir festival ortamı oluşturulacak” diye konuştu.

183 ÜLKEDEN 5 BİN DAVETLİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında kentin 39 ilçesinde 1500’den fazla etkinlik düzenleneceğini ifade ederek,“Geçen yıl 108 ülkenin katıldığı Sıfır Atık Forumu’na bu yıl 183 ülke katılıyor. İstanbul’a 120’den fazla bakan, 200’den fazla belediye başkanı ve 5 binden fazla yabancı misafir gelecek. Festival için 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

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