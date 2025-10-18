İstanbul sıfır atığın başkenti olacak

Haberin Devamı

Emine Erdoğan’ın 8 yıl önce başlattığı Sıfır Atık Hareketi, küresel ölçekte çevre politikalarına da yön veriyor. Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı ve BM-Habitat işbirliği ve ‘Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm’ temasıyla, 108 ülkenin katılımıyla İstanbul’da Uluslararası Sıfır Atık Forumu düzenlendi. İş dünyasından aralarında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in de olduğu çok sayıda isim katıldı. Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

GAZZE’DE EKO-KIRIM

“Savaşların iklim değişikliğiyle mücadelemizdeki kazanımlarımızı nasıl sıfır noktasına gerilettiğini anlatmalıyız. Bunun en acı örneği, Filistin’de yaşanıyor. İsrail, Gazze’de tarihin en vahşi soykırımını yaparken, bir yandan da ‘eko-kırım’ yaptı. Gazze’deki yıkımdan, geri dönüştürülmesi belki bir asır sürecek, 61 milyon ton enkaz kaldı. Ağaç mahsullerinin yüzde 97’si, yıllık mahsulün yüzde 82’si, çalılık alanların yüzde 95’i yok oldu.

Haberin Devamı

BM HABİTAT OFİS AÇACAK

Vakfımız bünyesinde, sıfır atık alanında uluslararası bir merkez olan Sıfır Atık Enstitüsü’nü kurduk. Ayrıca Küresel Sıfır Atık Ödülleri projemizi de geçtiğimiz 30 Mart kutlamalarında, New York’ta duyurduk. Kurulumuzun sekretaryasını büyük bir özveriyle yürüten Birleşmiş Milletler Habitat’ın, Türkiye’de bölgesel bir ofis açması için gerekli adımları attık. İnanıyorum ki, güzel İstanbulumuz, sıfır atığın başkenti olacak, sürdürülebilir bir geleceğin temelleri burada atılacak.”

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, forum kapsamında BM Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ÇevreKoruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ve BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Gözden Kaçmasın Tıp öğrencilerinin cerrahlık tercihinde beyin out estetik ın Haberi görüntüle

8 YILDA 74.5 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANDIRILDI

Haberin Devamı

'Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017’de Emine Erdoğan himayesinde başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve küresel bir çevre hareketine dönüşen proje “8. Yılında 8 Milyar İnsan İçin” sloganı ile devam ediyor. Proje kapsamında sosyal medyada #SıfırAtıkla8Yıl etiketiyle bilinçlendirme kampanyaları yürütülecek. Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 8 yılda çevreden enerjiye, sera gazı salımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı. Bugüne kadar, 205 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildi. 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024’te yüzde 36.08’e çıkarıldı. Türkiye 2035’te geri kazanım oranını yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyor. 25 milyon kişiye eğitim verildi. 32.5 milyon ton kâğıt-karton, 9.1 milyon ton plastik , 3.1 milyon ton cam, 6.4 milyon ton metal, 23.4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık geri kazanıldı. Geri dönüşümde ekonomiye 256 milyar TL’lik katkı sağlandı. Bu rakam, 10 milyon hanenin yıllık elektrik faturası kadar tasarrufa, 10 şehir hastanesi veya 500’den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynağa, 100 binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücüne karşılık geliyor.

Haberin Devamı

BAKAN KURUM AÇIKLADI: 10 YILLIK ULUSAL ATIK STRATEJİSİ

Türkiye’nin 10 yıllık ulusal atık yönetimi stratejisi ve planı açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un onayıyla Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ‘Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı (2025-2035)’ hazırlandı. Türkiye’nin atık yönetimi strateji ve politikalarını geliştirmek amacıyla hazırlanan plan, sınırlı miktardaki kaynakların verimli kullanılması, atık üretiminin azaltılması, oluşan atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm ve geri kazanım süreçlerine dahil edilmesi ile geri kazanımı mümkün olmayan atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesine yönelik prensipleri içeriyor. Planın detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, “Sıfır Atık prensibine odaklanan, kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği ‘2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı hazırladık” mesajını verdi.