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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

İstanbul semalarında kırmızı-beyaz renkli balonlar

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İstanbul semalarında kırmızı-beyaz renkli balonlar
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KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde kutlandı.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün İstanbul genelinde belirlediği 100 okulda saat 13.00’te eşzamanlı olarak TBMM'nin 100. açılış yıldönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balonlar gökyüzünü bırakıldı. Bu okullar arasında bulunan Gaziosmanpaşa Yıldıztabya İlkokulu'nda da balonlar gökyüzüne yükseldi.

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, etkinlik öncesi "23 Nisan Egemenlik ve çocuk bayramımız , meclisimizin açılışının 100 yılına denk gelmekte. Bu günler bizim coşku ile kutladığımız bayramlarımız. Bu sene evlerde kalmamız gerekiyor. Okullarda çaldığımız müziklerle, bakanlığımızın belirlediği 100. Yıl Marşı ile birlikte balonlarımızı havaya uçurarak etkinliğimizi gerçekleştireceğiz ‘’ dedi.

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