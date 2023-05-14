İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023 | İstanbul seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

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Türkiye'nin merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği sonuçları açıklanmaya başlandı. Türkiye'nin nüfus açısından en büyük şehri İstanbul'da sonuçlar ortaya çıkıyor. Kapanan sandıklarda sayım işlemleri sürüyor.

İlk sonuçlara göre İstanbul'da açılan sandık sayısı yüzde 43,4

İşte saat 20:15 itibarıyla İstanbul ili sonuçları:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,48



Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,58



Sinan Oğan yüzde 4,53

Muharrem İnce yüzde 0,41



MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI

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4.9 MİLYON ‘İLK OY’UNU KULLANDI

Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

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SEÇMENLERİN % 50.6’SI KADIN

60 milyon 697 bin 843 yurtiçi seçmenin 30 milyon 710 bin 790’ını (yüzde 50.6) kadınlar, 29 milyon 897 bin 53’ünü (yüzde 49.4) erkekler oluşturuyor. Yurtiçinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı 3 milyon 180 bin 802. Cezaevindeki seçmen sayısı 53 bin 172.